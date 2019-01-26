Barakayı yaktı; oğlu öldü, eşi ve diğer oğlu yaralandı, kendisi de intihar etti

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde eşiyle tartışıp cinnet getiren çoban Aybars Ö. (37), iddiaya göre, benzin dökerek ailesiyle yaşadığı barakayı ateşe verdi. Yangında, Aybars Ö.'nün oğlu Gökhan Ö. (11) yaşamını yitirdi, eşi Urkiye Ö. (28) ve küçük oğlu Fatih Ö. (9) yaralandı. Olayın ardından Aybars Ö., av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, kırsal Palamutçuk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan barakada meydana geldi. Barakada çoban Aybars Ö. ile ev kadını eşi Urkiye Ö. (28) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, dışarı çıkan Aybars Ö., bir süre sonra benzin dolu bidonla döndü. Aybars Ö.; eşi Urkiye Ö. ile çocukları Gökhan Ö. ve Fatih Ö. içerideyken, bidondaki benzini döküp, barakayı ateşe verdi, ardından kaçtı.

Barakadan yükselen dumanları görenler, yangını itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki anne ve çocuklarını dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gökhan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücutlarında yanık oluşan ve dumandan etkilenen Urkiye Ö. ile oğlu Fatih Ö., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların ambulans helikopterle Ankara'da daha donanımlı bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.

İNTİHAR ETTİ

Barakayı ateşe verip kaçan Aybars Ö.'nün ise bir süre sonra dönerek söndürme çalışmalarını izlediği, oğlunun öldüğünü görünce tekrar bölgeden ayrılıp, eve yakın bir alanda av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Aybars Ö. ile oğlu Gökhan Ö.'nün cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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