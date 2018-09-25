Barakadaki uyuşturucuları 'Entel' buldu

MİHALIÇÇIK (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kullanılan narkotik köpeği 'Entel', barakada 1 kilo 955 gram esrar maddesi buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Mihalıççık ilçesine bağlı Uşakbükü Mahallesi Şabanoku mevkisindeki barakaya baskın düzenledi. Narkotik köpeği 'Entel'in de kullanıldığı operasyonda, barakada arama yapıldı. 'Entel', barakada saklanan 1 kilo 955 gram esrarı, 103 gram kenevir tohumunu ve 8 kök Hint kenevirini buldu. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamındai E.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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