Barakada, tek başına yaşam mücadelesi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ailesinden ayrı sokakta yaşayan Hüseyin Uslu (51), bir mobilya atölyesi sahibinin iş yerinde kendisi için yaptırdığı barakada kalıyor. Hüseyin Uslu, tek dostunun, 'Kral' adını verdiği yavru köpeği olduğunu söyledi.

İnegöl'de ailesinden ayrı, sokaklarda yaşayan Hüseyin Uslu'ya mobilya atölyesi sahibi Mustafa Dülger yardım eli uzattı. Dülger, iş yerinde yaptığı barakayı Hüseyin Uslu’ya tahsis etti. Sokaktan kurtulup sıcak bir barakaya yerleşen Uslu, eksik kalan 800 günlük sigorta primlerinin ödenip emekli olabilmesi için devletten yardım istediğini söyledi. Hüseyin Uslu, "Babalık görevimi yaptım. Keşke herkes benim gibi yaşam mücadelesini bırakmasa. Kimseye yük olmuyorum. Ailemden ayrı yaşıyorum. Devletimiz sağ olsun yardım yapıyor. Kaymakamlık destek sağlıyor. Sokakta yatıp kalkıyordum. Sağ olsun Mustafa Dülger Ağabey bana bir oda yaptı, iş yerinde kalıyorum" dedi.

Emekli olursa kimseye muhtaç olmayacağın belirten Uslu, "Geçmişte 27 yıl bir yerde çalıştım. Devletimizden eksik olan sigortamın tamamlanmasını istiyorum. Emekli olursam, kimseye muhtaç kalmam. Arada bir, hurda toplayıp satıyorum. Emeklilik konusunda destek bekliyorum" diye konuştu. Uslu, tek dostunun 'Kral' adını verdiği yavru köpeği olduğunu aktardı.



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