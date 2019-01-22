CESEDİ BULUNDU
İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Barajda kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor (2)
CESEDİ BULUNDU İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CESEDİ BULUNDU
YORUM EKLE