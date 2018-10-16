Baraj gölüne uçan kamyonetin batma anı kamerada

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonet sürücüsü Turan Sarıoğlu'nun (50), aracıyla birlikte suya batıp boğularak hayatını kaybettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün, Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba'dan Ayvacık yönüne seyir halinde olan Turan Sarıoğlu yönetimindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet, çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BATMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Baraj gölüne uçan kamyonetin içerisinde sürücüsüyle birlikte suya gömüldüğü o anlar da, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde, su yüzeyinde duran kamyonetin saniyeler sonra batıp suya gömüldüğü görüldü.



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