Balkondan girdiği evde babaannesini ölü buldu

Bayramiç ilçesi İnönü Caddesi'nde tek başına yaşayan Emine Daldal'dan 2 gündür haber alınamayınca torunu Fatih Daldal (18), babaannesi Emine Daldal'ın evine gitti. Telefonla aradığı babaannesi kapıyı açmayınca Fatih Daldal, balkondan girdiği evde Emine Daldal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Emine Daldal'ın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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