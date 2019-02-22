Balkondan düşen yaşlı adam öldü

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın birinci katındaki evinin balkonundan düşen Süleyman Selen (71) yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk babası, emekli işçi Süleyman Selen, saat 11.00 sıralarında, hava almak için, Şeyh Sinan Mahallesi Sarısu Caddesi'ndeki apartmanın birinci katındaki evinin balkonuna çıktı. Tansiyon ve kalp hastası olan Selen, dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Selen, 112 Acil Servis ambulansı ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberini alan Raşit Selen, büyük üzüntü yaşadı. Polis, Süleyman Selen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI