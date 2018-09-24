SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale edildi. 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı (2)
SÖNDÜRÜLDÜ Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü...
SÖNDÜRÜLDÜ
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