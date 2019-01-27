Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

BALIKESİR'de, polisin uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.K.D. ve İ.O.B.'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında da arama yapıldı. Aramalarda, 7 parça halinde 18,09 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız 7.65 tabanca, 16 adet 7.65 fişek, 5 adet 9 mm fişek ile uyuşturucunun satışında kullanılan 98 kilitli şeffaf torba ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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