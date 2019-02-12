Balıkesir'de terör propagandasına 7 gözaltı

BALIKESİR'in Bandırma, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde K.K. ve M.G., Paşakent Mahallesi'nde L.İ., Paşakonak Mahallesi'nde Y.D., Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.F. ve N.Ç., Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ise S.K. yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, yasaklı 2 dergi ve 2 kitap ile 1 dijital materyal ele geçirildi. 9 cep telefonu, 8 sim kart, 6 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar ile 4 CD'ye de incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



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