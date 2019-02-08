Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi değeri olduğu belirtilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli M.P. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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