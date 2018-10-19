Balıkesir'de 'swinger' ve 'eskort kız' operasyonu

BALIKESİR’de günübirlik kiralık evde para karşılığı swinger (eş değiştirme) partisi yaptığı iddiasıyla bir çift gözaltına alınırken, bir başka operasyonda ise ‘eskort kız’ olarak tabir edilen ve para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen 11 kadın gözaltına alındı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde günübirlik kiralanan bir evde, bir çiftin para karşılığı swinger partisi düzenlendiğini tespit etti. Çift, bir erkek müşteri ile buluşma sonrası polisler tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen çiftten koca tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ESKORT KIZ OPERASYONUAhlak Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği bir başka operasyonda ise Çanakkale, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden Balıkesir’e gelerek ‘eskort kız’ olarak tabir edilen ve para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 2’si yabancı 11 kadın ile birlikte fuhuş yaptıkları belirlenen 16 erkek gözaltına alındı. Şüpheli kadınların kiraladıkları evlerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 362 adet uyuşturucu hap, sosyal medyada irtibat kurulması için kullanılan 11 cep telefonu, cinsel amaçlı kullanılan malzemeler, fuhuştan kazanılan 16 bin 359 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli 11 kadından 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı, Kadınlarla birlikte olan 16 erkek de serbest bırakıldı. Kiralanan günübirlik evler ise 1-3 ay arasında değişen sürelerle kapatıldı.

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