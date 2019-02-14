Balıkesir'de 6 evi soyan 4 kişi, Biga'da suçüstü yakalandı

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir Gönen ilçesinde 6 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliyi, Biga ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde önceki gün bir evde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Jandarma, hırsızlık yapan şüpheliler A.E., Ş.B., Y.Ö. ve A.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 6 evde gerçekleşen hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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