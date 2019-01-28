Bakkal önünde eski komşusunu öldüren saldırgan tutuklandı (2)

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Türen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Türen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. FOTOĞRAFLI
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adıyaman'da, bakkal önünde karşılaştığı eski komşusu Ahmet Elçi'yi tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Türen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI