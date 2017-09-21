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Bakırköy'de korkutan yangın

Bakırköy Florya'da sabahın ilk saatlerinde bir balık lokantasında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede lokantayı kaplarken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası işyeri kullanılamaz hale geldi.

21 Eylül 2017 Perşembe 09:57
Bakırköy'de korkutan yangın
Olay Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Halkalı Caddesi üzerinde bulunan tamamı ahşap bir balık lokantasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada sabah saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine; Sefaköy, Kocasinan, Avcılar, Bakırköy ve Yeni Mahalle gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içinde kalan restorana dört koldan müdahale etti. 

AHŞAP RESTORAN TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken alevler restoranın etrafında bulunan ağaçlara ve çimlere de sıçradı. İtfaiye ekipleri ağaçlara ve çimlere de müdahale etti. Olay yerine herhangi bir olumsuzluğa karşı İGDAŞ ekibi gelerek doğal gazı kesti. Ayrıca polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan ahşap restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangının çıktığı sırada içeride olduğu öğrenilen 2 restoran çalışanının kendilerini son anda dışarı attığı öğrenildi. Şans eseri ölümden dönen ve isimleri öğrenilemeyen iki çalışanı polis ekipleri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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