Bakan Soylu'nun açıkladığı film gibi uyuşturucu operasyonunun detayları

ERZURUM'da mermer yüklü bir TIR'a düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin, İran'dan gelişte sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmek için mermerler arasına taş şekli verilerek zulalandığı belirlendi. Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroini taşıyan TIR şoförü, yakalanmamış gibi polis eşliğinde İstanbul'a gönderildi. Operasyonla, Türkiye'de ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronu Almanya'ya kaçarken havalimanında yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, uçakla Erzurum'a getirildi.Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.GÜMRÜKTEN GEÇİRMEK İÇİN TAŞ HALİNE GETİRDİLERYapılan araştırmada, TIR'ın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de ise geri döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmek taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu vurgulandı.Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde TIR şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü uçakla Erzurum'a getirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi bir başarıya imza attıkları bildirildi. Gözaltındaki uyuşturucu şebekesinin emniyetteki sorgusu sürüyor.BAKAN AÇIKLADI: CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUİçişleri Bakanı operasyonla ilgili bugün Antalya'da bir açıklama yaptı.Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonların öneminin yadsınamaz derecede önemli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, geçtöğimiz günlrde gerçekleştirilen ancak kamuoyu ile paylaşılmayan operasyonla ilgili de bilgiler verdi. Operasyonun gizli tutularak, işin başındaki çete liderine de dün akşam saatlerinde ulaştıklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:"Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attı. Arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu müjdeli haberi hemen Cumhurbaşkanı'mızla paylaştık. Arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu gayretli takip neticesinde bu olayı kamuoyuyla paylaşmadan arkadaşlarımız işin ucuna ulaşmak istediler. En nihayetinde sadece orada onu taşıyan kişi ele geçirilmedi, hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin liderine de dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek hemen polisimizin de uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum'a getirilerek, teslim edildi."

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