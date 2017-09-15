Bakan Soylu Hatay'da güvenlik zirvesi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay valileri ile Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde güvenlik zirvesi yaptı.

Dörtyol İlçesi'ne helikopterle gelen Bakan Süleyman Soylu, terör olaylarının yaşandığı Amanos Dağı'nı havadan inceledi. Kara Hasanpaşa Kışlası'na iniş yapan Bakan Soylu, kışladaki şeref defterini imzaladı. Soylu ardından da kışla içindeki İl Jandarma Komutanlığı Taktik Komutanlığı'nda Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, bölge illerin emniyet müdürleri, jandarma il komutanları ve sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla güvenlik toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın selamı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay valileriyle yaptığı güvenlik zirvesinin ardından Nursan Camii'nde cuma namazını kıldı. Cami çıkışında konuşan Soylu, Hatay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Soylu, şöyle konuştu:

"Allah sizin duanızdan bizi eksik etmesin bizi de size mahcup etmesin. Bu Amanoslar'da bir derdimiz var biliyorsunuz. Bu ülkede huzuru, birliği beraberliği her noktada sizin desteğinizle dualarınızla meydana getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Öncelikle şunu açık bir şekilde söylemem gerekir ki büyük bir gayret içerisindeyiz. Ama bu gayretin takdiri de desteği de milletimizdir. Her gittiğimiz yerde bize olan destekleri ve muhabbetleri, bizi bu konularda daha cesur, daha doğru, daha dürüst bir çalışma ortamına itmektedir. Bir kanaatimi daha söylemek isterim. Bu millet büyük bir millet şehitlerimiz oluyor, içimiz parçalanıyor. Mübarek cuma günü hangi şehidimizin ailesine, hangi şehidimizin annesine babasına, hangi şehidimizin eşine taziyede bulunmuşsak, telefon açmışsak, öyle bir milletin mensubuyuz ki onların hiç birisinden bugüne kadar en ufak bir sitem duymadık. Tam tersi, 'Bir evladımız daha var bu milletin birliği uğruna, bu ülke uğruna onu da vermeye hazırız' diye büyük bir asaleti, onuru bizle paylaşıyorlar. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu güveni boşa çıkartmamak için milletimize hizmetkar olmaya devam ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin, Allah bizi doğruluktan doğru karardan ayırmasın."

Bakan Soylu, çıkışta "Arakan'a yardım" diye bağıran cami görevlisinin yanına giderek cebinden çıkarttığı bir miktar parayla yardımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde CHP'yi eleştirdi. Bakan Soylu şunları söyledi:

"Biz PKK ile uğraşacağız, biz DEAŞ ile uğraşacağız. Biz FETO ile uğraşacağız, DHKP-C ile diğer terör örgütleri ile uğraşacağız. Onlar üretecekler, zenginleştirecekler, Türkiye'yi kendi ürettiklerinin pazarı haline getirecekler bizde teslim olacağız. Bunu kim lanse ediyor. Kim, BBC. Kimin temsilcisi. Türkiye'nin mi temsilcisi, bu milletin mi temsilcisi mi? BBC bu malzemeleri veya bu sözlerin söylenmesini kim talep ediyor. Onların buradaki uzantıları. Bizatihi Kılıçdaroğlu. Çok net söylüyorum. Oluşturduğu politikayla bunu yapmaya çalışıyor. Bu işlerin katili olan PKK ile HDP arasındaki ilişkinin kendisine 2019 tarihinde zarar vereceğini, HDP ile beraber ilişkiye girdiğinde bu sivil katliamların kendisine sorulabileceğini bildiği için karşı saldırıya geçiyor. Bu kadar açık ve net. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in açıklama yaptığı günde, PKK elebaşlarından Mustafa Karasu açıklama yapıyor. Diyor ki; 2019'a CHP ile beraber gitmeliyiz. Top bir o tarafa, bir öteki tarafa. Buradaki tezgah açık ve net. Türkiye terörle mücadele etmesin, kırılgan olsun, ekonomisi kırılgan olsun, istikrarı kırılgan olsun, huzuru kırılgan olsun, biz istediğimiz zaman etnik köken üzerinden karıştıralım. İstediğimiz zaman mezhep üzerinden karıştıralım. Diz çökertebilme kabiliyetine sahip olalım."