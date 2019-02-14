Bahçe duvarının altında can veren Emine toprağa verildi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, okula giderken önünden geçtiği evin bahçe duvarının üzerine yıkılması sonucu yaşamını yitiren Emine Özbek (12), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Acı olay, dün sabah ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Emine Özbek okula gitmek için evden çıktı. Ancak komşularının evinin önünden geçtiği sırada bahçe duvarı üzerine yıkıldı. Moloz yığınlarının altında kalarak ağır yaralanan Emine Özbek, kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Emine'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Emine'nin cenazesi, Çukurca Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.