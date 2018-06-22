Bafra'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Emirefendi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre Anıl Ş., yönetimindeki 34 SB 7349 plakalı otomobil ile Kurtuluş K., yönetimindeki 31 MA 194 plakalı otomobil aynı istikamete giderken çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile -otomobil sürücüsü Kurtuluş K., yaralandı. Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI