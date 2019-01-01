Babayı öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa çifte müebbet talebi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 16 Aralık'ta tartışma sırasında tabancayla Kadir Sakci'yi (38) öldüren, oğlu Burhan Sakci'yi (16) de yaralayan Hikmet Usta, 2 kez ömür boyu ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Hendek'te geçen 16 Aralık akşamı alkollü Hikmet Usta, tartıştığı Kadir Sakci'yi tabancayla vurarak öldürdü, oğlu Burhan Sakci'yi de yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan Usta tutuklandı; eşi, kızı ve bir oğlu salıverildi, bir oğlu ve arkadaşı R.E. de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Hikmet Usta hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez ömür boyu ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, diğer sanık R.E. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay sırasında 2,55 promil alkollü olduğu belirlenen Usta'nın Kadir Sakci ve oğlu Burhan Sakci'ye hakaret ettiği ifade edildi. İddianamede ayrıca, "Kadri Sakci'nin şüpheliye 'Utanmıyor musun yanımda çocuğum var, niçin küfür ediyorsun?' şeklinde sorduğu, şüphelinin de bulunduğu yerden kalkarak baba ve oğlunun yanına geldiği, şüphelinin hakaretlerine son vermemesi üzerine, Kadir Sakci'nin hakaret içerikli söz söylediği, bunun üzerine şüphelinin üzerinde bulunan ruhsatsız silahını çıkartarak Kadir ve oğlu Burhan Sakci'yi hedef alarak 7 el ateş ettiği anlaşılmıştır" denildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×