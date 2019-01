Babasının pompalıyla vurduğu Mustafa yaşam savaşını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Ali Türkeri'nin(56) pompalı tüfekle vurup ağır yaraladığı oğlu Mustafa Can Türkeri (26), 18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan baba, "Pişman değilim" demişti.

Olay, 7 Ocak günü, Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Fabrika işçisi Ali Türkeri ile oğlu Mustafa Can Türkeri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında baba, 3 çocuğundan biri olan Mustafa Can Türkeri'yi pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan genç, özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mustafa Can Türkeri, dün gece hayatını kaybetti. Türkeri'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

'BENİM BÖYLE BİR EVLADIM YOK'

Olayın ardından gözaltına ve tutuklanan baba Ali Türkeri ifadesinde, "Evi dağıttı, bana ve annesine hakaretler etti. Sinirlerime hakim olamadım, tüfeği alıp, vurdum. Pişman değilim, bana kötü davranıyor, annesine hakaret ediyor. Sonuçta beni, annesini ve kardeşlerini üzüyor. Benim böyle bir evladım yok" demişti.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×