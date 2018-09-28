Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

KONYA'nın Çumra ilçesinde babası Mehmet Çaktır'ın birlikte yaşadığı Birgül Taş'ı (39), babasının kendisine sevgi göstermemesinin nedeni olarak gördüğü iddiasıyla av tüfeğiyle başına ateş ederek öldüren Osman Ebrail Çaktır (29), 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 6 Eylül 2015 tarihinde Çumra İlçesi Yenidoğan Mahallesi Kanuni Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Adana'da oturan 4 çocuk babası Mehmet Çaktır, 3 çocuk annesi Birgül Taş ile olay tarihinden 15 yıl önce eşi ve çocuklarını terk edip, Konya'nın Çumra ilçesine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı. Çaktır ve Taş'ın da bu beraberliklerinden bir kız çocukları oldu. Birgül Taş, bir süre sonra Adana'da oturan eşinden boşandı.Eşinden boşanamayan Mehmet Çaktır da uzun bir aradan sonra olay tarihinden yaklaşık 1 yıl önce en büyük çocuğu Osman Ebrail Çaktır ile görüşmeye başladı. Çaktır, yanına çağırdığı oğlu Osman Ebrail Çaktır'a, bir çiftlikte iş bularak çalışmasına yardım etti. Yaklaşık 7 ay boyunca çiftlikte çalışan ve Adana'daki ailesini maddi destek sağlayan Osman Ebrail Çaktır, olaydan 3 ay önce tekrar Adana'daki ailesinin yanına döndü.CİNAYET ÖNCESİ, CAMİ AVLUSUNDA SABAHLAMIŞOsman Ebrail Çaktır, cinayetten birkaç gün önce tüfeğini valize koyarak otobüsle Konya'ya geldi. Çaktır, babasının evinin yakınında bulunan bir caminin avlusuna giderek bankta yatıp, sabahladı. Çaktır, sabah babası çıkınca tüfeğini de alarak eve gitti.SON SÖZÜ "O ELİNDEKİ NE?" OLDUAvluya giren Çaktır, açık olan evin kapısında Birgül Taş ile karşılaştı. Taş, Çaktır'a, "O elindeki ne?'' diye sordu. Cevap vermeyen Çaktır, tüfeği Birgül Taş'a doğrultarak başından vurdu, öldürüp kaçtı. Bakkaldan dönen Mehmet Çaktır, Birgül Taş'ı kanlar içinde görünce polise bildirdi.ISPARTA'DA YAKALANDIOlayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Ebrail Çaktır'ın, otobüsle Isparta'ya kaçtığını belirledi. Bunun üzerine Isparta'ya giden polis, Çaktır'ı, Adana'ya gitmek için bindiği otobüste yakaladı.'SENİ SEVİYORUM OĞLUM' DEMEDİ'Konya'ya getirilen Çaktır, polise verdiği ifadesinde, babasının kendisine, birlikte yaşadığı Birgül Taş nedeniyle sevgi göstermediğini ileri sürürek, "Babam ben küçükken o kadınla kaçıp buraya yerleşti. Annem ve kardeşlerimle çok sıkıntılar çektik. Babam bir kere bile olsun bana 'seni seviyorum oğlum' demedi. O kadın aramıza girdi. Biz çok yalnız kaldık. Yıllarca içimde biriktirmişim."dedi.PİŞMANIMSorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Osman Ebrail Çaktır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çaktır için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın son duruşmasına, Osman Ebrail Çaktır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Çaktır, "Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti alınan savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, Osman Ebrail Çaktır'ı 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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