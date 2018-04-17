Babasını öldüren sanığa 'takdiri indirim' ile 16 yıl 8 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla babası Şaban Kuru'yu (53) öldüren Ömer Ali Kuru'ya (31), duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle 'takdiri indirim' uygulanarak, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Korkuteli ilçesinde yaşayan Ömer Ali Kuru, 7 Ağustos 2017 tarihinde, babası Şaban Kuru'yu kız kardeşi K.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu, annesi Hatice A.'ya da şiddet uyguladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Ömer Ali Kuru, olay sonrası tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Cinayete ilişkin davanın karar duruşması, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ömer Ali Kuru, şikayetçilerden Mevlüt Kuru ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Mutlu Çat'ın son sözünü sorduğu sanık Kuru, “Allah'ın verdiği bir canı almak zorunda kaldığım için üzgünüm" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ömer Ali Kuru'ya önce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek, cezayı 20 yıla indirdi. Sanık Kuru'nun duruşmada gözlendiği belirtilen olumlu tutum ve davranışlarını 'takdiri indirim' nedeni olarak kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 16 yıl 8 ay hapse düşürdü.