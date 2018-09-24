Babanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (45), okula giden oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasıyla haber yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir, gözaltına alındı. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde oturan İsmail D., 20 Eylül'de, evin banyosunda tavana bağladığı iple kendisini asıp, yaşamına son verdi. İsmail D.'nin, okula giden oğlunun pantolonu olmadığı için derse alınmaması nedeniyle intihar ettiği iddiası üzerinden haber yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, Demir'in evine gitti. Demir'in evde bulunmaması üzerine cep telefonundan kendisine ulaşıldı. Demir, bunun üzerine jandarma karakoluna gitti. Jandarma ekipleri, Demir'i soruşturma kapsamında, Körfez Adliyesi'ne götürdü.

İntihar eden İsmail D.'nin eşinin şikayeti üzerine, Ergün Demir hakkında, TCK 133/3 maddesinden (Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur) soruşturma açıldığı öğrenildi.

KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden Ergün Demir'in gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Cemiyet yönetimi olarak konunun takipçisi olunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Kocaeli'de yayın yapan Astakoshaber isimli internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir'in gözaltına alındığı haberi tüm meslektaşlarımız gibi bizi de üzmüştür. Önceki gün Kocaeli Hereke'de İsmail Devrim isimli vatandaşın, oğluna okul pantolon alamadığı için intihar ettiği haberini ilk olarak yayımlayan gazeteci Ergün Demir'in gözaltına alınması üzerine cemiyet yönetimi olarak konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yönetim kurulumuz konu hakkında bilgi almak için ilçe jandarma komutanlığına gitmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Basın milletin müşterek sesidir. Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.' Meslektaşımız Ergün Demir'in bir an önce serbest kalması en büyük temennimizdir. Kamuoyuna duyurulur."



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