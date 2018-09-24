Babanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (45), okula giden oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasıyla haber yapan ve gözaltına alınan yerel internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir, sevk...