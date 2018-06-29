Baba ve oğlu öldüren şüpheli, olay yerine ambulans gönderilmesini istemiş

TRABZON'un Maçka ilçesinde tartıştığı Kenan Karakaş (55) ile oğlu İsmail Karakaş'ı (28) tabanca ile vurarak öldüren, kızını da yaralayan Yusuf Yıldız (40) tutuklandı. Yıldız’ın olaydan sonra pişmanlık duyduğu, aradığı muhtar aracılığıyla bölgeye ambulans gönderilmesini istediği ortaya çıktı.

Olay, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Maçka ilçesi Çayırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Karakaş ile kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü Yusuf Yıldız arasında tartışma çıktı. Karakaş'ın oğlu İsmail Karakaş'ın da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yere düşen Yusuf Yıldız, belinden çıkardığı tabancası ile Kenan ve oğlu İsmail Karakaş'a ateş etti. Olayda baba ve oğlu öldü, seken kurşunların isabet ettiği kızı yaralandı. Otomobille kaçmaya çalışan Yusuf Yıldız'ın ateş alan tabancasından çıkan kurşun oğlu H. Yıldız'ın (14) da bacağına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karakaş'ın kızı, ambulansla Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kenan Karakaş ile oğlu İsmail Karakaş'ın cenazeleri de hastane morguna götürüldü.

Yusuf Yıldız, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Yıldız'ın oğlu H. Yıldız da hastanede tedaviye alındı.

MUHTARI ARAYIP AMBULANS GÖNDERİLMESİNİ İSTEMİŞ

Yıldız'ın teslim olmadan önce Çayırlar Köyü Muhtarı Erol Akyüz’ü telefonla arayıp, vurduğu kişiler için bölgeye ambulans gönderilmesini istediği ortaya çıktı. Sorgusunda baba ve oğlunun evine geldiğini ve kızlarını rahatsız ettiği iddiasıyla kendisi ile tartıştıklarını anlatan Yusuf Yıldız, darp edildiğini bu nedenle tabancasına davranarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Pişman olduğunu ifade eden Yusuf Yıldız, tutuklandı.

Bu arada otopsileri tamamlanan Kenan Karakaş ile oğlu İsmail Karakaş'ın cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Maçka ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.



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