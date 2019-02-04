Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde iş insanı Cihat Murat Öğüt'ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla tutuklanan eşi Öznur (46) ile çocukları Batuhan Ata (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada konuşan sanık Mehmet Hadi Öğüt, "Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey" dedi.

Torbalı'da, geçen 15 Nisan'da, ormanlık alanda ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde, iş insanı Cihat Murat Öğüt'ün yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cihat Murat Öğüt'ü evde öldürdükten sonra cesedi içine koydukları cipi ormanlıkta yaktıkları belirlenen eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öldürülen iş insanının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BABAMI DURDURMASAYDIK BİZ HAYATTA OLMAYABİLİRDİK'

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt, tutuksuz sanık C.G. ile iş insanının annesi Hatice Öğüt, kardeşi Fatma Bahar Narin ve tarafların avukatları katıldı. Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten sanıklardan Batuhan Ata Öğüt, "Babamı durdurmasaydım biz hayatta olmayabilirdik. Bu hale gelmemizi istemezdim. Ağabeyim beni korumak istemeseydi belki burada tek başıma yargılanabilirdim" dedi. Diğer sanık Mehmet Hadi Öğüt ise, olaydan sonra polisi aramadığı için suçluluk duyduğunu ifade ederek, "Savunmamı yazılı olarak yapmak istiyorum. Her şey çok ani gelişti. Babamla annemin arasına girip Batuhan gibi cesaret gösterebilseydim belki bu olay olmayacaktı. Tek hatam babamın öldüğünü fark edince polisi aramak yerine C.G.'yi aramak oldu. Batuhan'ı korumak istedim. Bu olayların önüne geçemediğim için çok pişmanım, özgürlüğümüzü kaybettik. Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve sonucunda iki evladıyla birlikte cezaevine girdiği söyleyen sanık Öznur Öğüt, "Biz nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Benim suçum, günahım yok. Çocuklarımı bu halde görmeye dayanamıyorum. Eşimden korktukları için müdahale etmiyorlardı. Bizden şikayetçi olmalarının tek nedeni de eşimden kalan mal varlığı" ifadelerini kullandı.

İddia makamı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.



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