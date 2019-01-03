TUTUKLANDI
Burdur'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova’yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Acar, Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Halil Acar, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Azeri sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü (2)
TUTUKLANDI Burdur'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova’yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Acar, Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren...
TUTUKLANDI
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