Ayvalık’ta limanda demirli gezi teknesi battı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, limanda demirli 205 kişi kapasiteli gezi teknesi battı.Ayvalık ilçesinde, Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Arif Tünek'e ait Veysel Kaptan 2 isimli gezi teknesi battı. Gece yarısı meydana gelen olayda, vana kırılması ya da hortum delinmesi sonucu su almaya başladığı tahmin edilen gezi teknesi, sulara gömüldü. 205 kişi kapasiteli 32 metre uzunluğundaki gezi teknesinin asıl batış nedeni bilirkişi raporundan sonra netlik kazanacak. Sigortası olduğu öğrenilen teknenin battığı noktada, çevre kirliliğine neden olmaması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Ayvalık Liman Başkanlığı tarafından gerekli önlemler alındı.Sigorta şirketinin incelemelerinin ardından gezi teknesinin sudan çıkarılacak.

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