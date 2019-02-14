Ayvacık'ta 39 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 39 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında, Büyükhüsun köyü Tek Ev mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye düzenlenen operasyonda; 23'ü çocuk, 8'i kadın ve 8'i erkek olmak üzere 38 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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