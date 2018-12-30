Aynı bölgede saatler sonra ikinci kaza

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, öğle saatlerindeki kazanın ardından aynı yolda saatler sonra kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ikinci kaza meydana geldi. Kontroldan çıkan otomobil taklalar atarak bir önceki kazada şarampole yuvarlanan otomobilin yanına devrildi, sürücü ve yanındaki araçtan atlayarak kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.Öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesinden Savran köyüne giden yolda saatler sonra aynı mevkide ikinci kaza meydana geldi. Halil Suçağı yönetimindeki 71 AV 298 plakalı otomobil kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak saatler önce şarampole yuvarlanan aracın yanına devrildi. Sürücü Halil Suçağı ve yanındaki Hüseyin Suçağı ise araçtan atlayarak kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ekipler ise buzlanma nedreniyle iki kazanın meydana geldiği yolda önlem aldı.

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