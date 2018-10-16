Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yön tabelasının direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ertuğrul Fidanoğlu (35) yönetimindeki 67 TV 372 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ertuğrul Fidanoğlu ve yanında bulunan İrfan Bakır (54) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidanoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yön tabelasının direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ertuğrul Fidanoğlu (35) yönetimindeki...
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yön tabelasının direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.