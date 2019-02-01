Aydın'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () - AYDIN'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişilere yönelik Nazilli, Kuşadası ve Bozdoğan ilçelerindeki 11 eve, dün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 50 gram metamfetamin, 24 gram kubar esrar, 12 gram eroin, 161 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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