Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 105 gram esrar, 57.09 gram eroin ve 1.73 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan 10 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.K., H.S., G.Ç. ve S.G. ise tutuklandı.



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