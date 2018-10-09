Aydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı (3)

DİĞER 2 GENÇ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarparak devrildiği kazada yaşamını yitiren 3 kişiden otomobil sürücüsü Hazar Canbaz Denizli'de, Davut Arısan ise Burdur'un Başbakçı köyünde toprağa verildi. Canbaz, ikindide Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Davut Arısan ise memleketi Burdur'un Başmakçı köyünde yine ikindide kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()



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