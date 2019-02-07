Aydın'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 5 tutuklama

AYDIN’ın Didim ilçesinde, kredi kartı dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Türkiye’nin birçok yerinden bazı kişilere ait sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayımlanan banka reklamı linklerinden yönlendirilen sahte banka hesap uygulamaları ile kullanıcı ve şifre bilgileri ele geçirilerek hesaplardan havale ve eft yolu ile para çekilmesi, havale edilen tutarların direkt ya da başkaca kişilerin hesaplarına dağıtım yapılarak dolandırılmaları olayına karışan şebekeyi çökertti. Operasyon kapsamında Y.Ç., A.P., M.B., H.G., H.S., H.B.S, T.A. ve Ö.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Kuşadası’nda yakalanan şüpheli H.G’nin ikametinde yapılan aramada ise 5 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart, 2 Adet H.G. adına düzenlenmiş banka kartı, 1 adet 120 GB kapasiteli SSD harici hard disk, 1 adet kart kopyalamaya yardımcı olduğu değerlendirilen elektronik cihaz ve kutusu, içerisinde 14 adet kopyalamaya hazır banka kartı, 1 adet elektronik PVC kaplama makinesi, 2 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek, 1 adet telefon bataryasına sağlanmış hafızalı mini kamera çalıştıran elektronik batarya, 5 adet banka kartı ve 2 adet hesap özeti makbuzu ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Y.Ç., A.P., M.B., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.G., H.S., H.B.S, T.A. ve Ö.K. tutuklandı. Operasyon kapsamında aranan firari şüpheliler T.A. ve E.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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