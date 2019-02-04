Aydın'da 49 göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen, yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botla denize açılan bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen geçen ekipler, durdurdukları lastik botun içerisinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 31'i Suriye, 18'i Irak uyruklu 49 kişi yakaladı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları öğrenilen göçmenler kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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