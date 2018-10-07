Avda kalp krizi geçiren emekli öğretmen öldü

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, dağlık araziye avlanmaya giden emekli öğretmen Ömer Şahin, 112 Acil Servis'i arayıp, göğüs ağrısı olduğunu söyleyerek, yardım istedi. UMKE ekibiyle bölgeye gelen sağlık görevlileri, Şahin'in cansız bedenini buldu. Şahin'in, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emekli öğretmen Ömer Şahin, sabah saatlerinde, avlanmak için Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Çadırkaya Mahallesi ile Niğde'nin Dündarlı Mahallesi sınırındaki alana gitti. Şahin, saat 08.00'de, 112 Acil Servis'i arayıp, göğüs ağrısı olduğunu söyleyerek, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekibi, arazinin dağlık olması nedeniyle UMKE'den destek istedi. Bölgeye yaklaşık 1 saat sonra ulaşan ekipler, yerleşim yerine 125 kilometre uzaklıkta, Şahin'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şahin'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Şahin'in cansız bedeni, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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