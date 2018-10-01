Av tüfeğiyle kendisini vuran çoban yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),()-ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybetip düşen çoban N.K.(60), omuzunda asılı bulunan av tüfeğinin ateş almasıyla kendisini vurdu. Yaralanan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, Tepeyolatı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında N.K., kendisine ait hayvanları otlattığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Çoban yere düştüğü sırada omuzunda asılı bulunan ruhsatsız av tüfeğinin aniden ateş almasıyla kendisini vurarak yaraladı. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.