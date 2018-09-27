HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Samsun'un Bafra ilçesinde, ATM'den para çektikten sonra otomobiline giderken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Yusuf Gür (39), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ATM'den para çektikten sonra vuruldu (2)
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Samsun'un Bafra ilçesinde, ATM'den para çektikten sonra otomobiline giderken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Yusuf Gür (39), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm...
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
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