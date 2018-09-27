ATM'den para çektikten sonra vuruldu (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde, ATM'den para çektikten sonra otomobiline giderken, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Yusuf Gür (39), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.