Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)

2 TUTUKLAMA Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba ile görüntüyü çeken H.Ç., sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları...

Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)

2 TUTUKLAMA
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba ile görüntüyü çeken H.Ç., sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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