Askeri Havacılık Araştırmacısı Kılıç: Hava savunmada S-400, balistik füze savunmasında Patriot (2)- Yeniden

Selen YALAZ/ANKARA, ()- ASKERİ Havacılık Araştırmacısı Hakan Kılıç, ABD’nin satışını onayladığı Patriot'lar ile S-400'ü karşılaştırdı. Kılıç, "Patriot, hava savunma klasmanında S-400’e rakip olamayacağı gibi balistik füze savunmasında da S-400’ün Patriot’a rakip olması düşünülemez" dedi.

Askeri Havacılık Araştırmacı Hakan Kılıç, ABD'nin satışını onayladığı Patriot füzelerine ilişkin 'ya açıklamalarda bulundu. Kılıç, "ABD Savunma Bakanlığı'nın 'Patriot füzeleri Türkiye'nin hava savunma kapasitesine önemli ölçüde esneklik kazandıracak' ifadesi ve Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun açıklamalarını göz önüne alırsak alıcının da satıcının da olumlu sonlandırmak üzere çaba sarf ettiğini görürüz bu süreci. ABD Savunma Bakanlığının 'Esneklik kazandıracak' ifadesinden benim anladığım husus hava savunma sistemimizin ideal şekilde olabilmesi için gereken kademe anlayışı. Bunun için Patriot şart değil; ama en az onun muadili seviyesinde bir sistem şarttı. Hava ve füze savunma sistemi birbirine entegre, her türlü hedefe ve her irtifaya ayrı ayrı hitap eden füzeleri olan, kademeli ve iç içe geçmiş etki alanı itibari ile sanal çeyrek küreler şeklinde olmalıdır. Etkili bir hava savunma şemsiyesi böyle olur" dedi.

'HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ İLE HER HEDEFİ VURMAK İMKANSIZ'

Kılıç, Türk ve Rus yetkililerinin öteden beri S-400'ün entegre çalışmayacağını ve performans gösteremeyeceğini söylediklerini ifade etti. Kılıç, hava ve füze sistmelerinin her hedefi vurmasının bugün dünya üzerinde mümkün olmadığını kaydederek şöyle dedi:

"Türkiye’nin her yerini S-400 ile veya Partiot ile hatta hepsinden de öte daha performanslı ve pahalı 'THAAD' ile donatsak birçok hedef türünü kaçıracağız demektir. Uçak, seyir füzesi, balistik füze gibi hedefler için ayrı ayrı ve çok alçak, alçak, orta, yüksek ve çok yüksek irtifalar için yani 0-25 kilometre arası füze gerekmektedir. Zaten dünyada tüm ülkelerin kademeli ve çok çeşitli füzelerden oluşan hava savunma şemsiyesi kurmasının sebebi de budur. Yüksek irtifa hava savunma sistemi olan S-400 ile ve orta/yüksek irtifa hava/füze savunma sistemi olan Patriot’lar ile topçu roketi vurmak imkansıza yakındır. Topçu roketine örnek olarak Hizbullah’ın hemen hemen her hafta İsrail’e attıkları veya 'Fırat Kalkanı' öncesinde Kilis iline atılan Katuşalar sayılabilir."

Kılıç, "Bu ifadeyi tek tek açarsak: sistemin radar ve her çeşit erken uyarı sensörü birbiri ile entegre olmalı ve bir sensörün gördüğü digital hava resmi tüm birimlerce görülmeli. Örneğin sabit radarlarımızın ekranlarının hava harekât merkezlerine yani BHM’lerde görülebilmesi veya NATO balistik füze erken uyarı radarlarının mesela Malatya-Kürecik’deki radarın Almanya’daki NATO balistik füze savunması komuta-konrtol merkezine (C2BMC) bağlı olması ve oranında bilgiyi Ankara’daki ilgili TSK birimi ile anlık paylaşması gibi. Sonuçta gerek milli radar ağı RADNET gerekse NATO radar ağı NADGE ve ACCS entegre sistemlerdir ve hava savunma ve özellikle balistik füze savunması bu şarta bağlıdır. Zaten öteden beri S-400’ün entegre çalışmayacağını ifade eden Türk ve Rus yetkilileri bunu söylerken aynı zamanda dolaylı olarak balistik füze savunması S-400’ün performans gösteremeyeceğini veya çok zor bir ihtimal olduğunu söylemiş oluyorlar." diye konuştu.

'HAVA SAVUNMADA S-400, BALİSTİK FÜZE SAVUNMADA PATRİOT'

Patriot'lar ile S-400'ü karşılaştıran Kılıç, "Balistik füze vurmak için, PAC-3MSE, 40-45 kilometre irtifa 40 kilometre civarında menzile sahipken, S-400 30 kilometre irtifa 60 kilometre menzile (yatayda) sahip. Ancak söz konusu hava soluyan hedef S-400 açık ara önde. PAC-2 ve türevleri 25 kilometre irtifa ve 90-100 kilometre civarı menzile sahipken, S-400 30 kilometre irtifaya karşılık 125 ile 400 kilometre arası menzilde değişen füzelere sahip. Yani hava savunmada S-400 ezici üstünlükte. Dolayısı ile yüksek irtifa sanıldığı gibi sadece yükseğe çıkan füze değil, menzili de uzun olan füze sistemi demektir. Bu açıdan Patriot hava savunma klasmanında S-400’e rakip olamayacağı gibi balistik füze savunmasında S-400’ün Patriot’a rakip olması da düşünülemez.”

'RUSYA İLE PATRİOT FÜZELERİ KONUSUNDA GERGİNLİK YAŞANMAZ'

Kılıç, Rusya ile 2017 yılında yapılan anlaşmayla alınan S-400’lerin sonrasında ABD ile yaşanan krizin Rusya ile yaşanmayacağını savunarak şöyle devam etti:

"Patriot alacağız diye S-400’den vazgeçeceğimizi veya Rusya’nın satmaktan vazgeçeceğine inanmıyorum. Hatta ABD’nin PAC’ları ileri sürerek S-400 alımını durdurmayı planladığını da sanmıyorum. Tam tersine henüz kesinleşmemiş olan F-35 kararında ya da S-400 yani F-35 demek isteyen; ama belki diyemeyen ABD’nin 'Bakın size füzede verdik bahaneniz kalmadı' demek için satmaya çalıştığını düşünüyorum. Ancak bence Türkiye S-400, F-35, Patriot arasında tercih yapmadan üçünü de almayı planlıyor ve bence doğrusu da bu. S-400 için kaparo ve ilk ödemenin yapıldığı gerçeğini de konuşuyorum. Bu noktadan sonra vazgeçmek itibar bir yana ekonomik olarak da mantıklı olamaz."



