Askere gitmeye hazırlanan Mert, kazada öldü

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Kazda askere gitmek için hazırlık yapan Mert Demiral(19) hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.

Kayseri-Niğde Yolu Aktaş Mevkii'nde meydana gelen kazada, Onur Şevek'in(27) kullandığı 50 EA 274 plakalı hafif ticari araç ile Osman Ümitli'nin kullandığı 66 AAE 210 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, Mert Demiral, Onur Şevenk, Maksut Ulusoy(19) ve Recep Kömürcü(32) yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mert Demiral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Demiral'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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