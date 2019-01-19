Askere gidemeyen kişi, intihara kalkıştı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle askere gidemediği iddia edilen E.K., dördüncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. E.K., polisin uzun uğraşı sonucunda ikna edildi.Olay, saat 20.45 sıralarında Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın dördüncü katında ailesiyle birlikte yaşayan E.K., iddiaya göre evin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Balkondan aşağı sarkan ve yüksek sesle bağıran E.K.'yı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, E.K.'nın atlama ihtimaline karşı tedbir aldı.ASKERE GİDEMEDİĞİ İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI İDDİASIPolis tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilen E.K., balkondan indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.K.'yı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. E.K.'nın, Erzincan’daki birliğine teslim olmak istediği ancak ailevi sorunları nedeniyle askere gidemediği için intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

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