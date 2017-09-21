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Aşırı hız can aldı: 4 ölü

Antalya'da sabah saatlerinde gerçekleşen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.

21 Eylül 2017 Perşembe 09:44
Aşırı hız can aldı: 4 ölü

Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı'ndan Düden Kavşağı yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü ile diğer araçtaki İsmet Pehlivan, Ali Gazi ve Tayfur Dikmen öldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, 4 kişinin cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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