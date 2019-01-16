Artvin’de 71 kaçak silah ele geçirildi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, ()- ARTVİN’de ruhsatsız tabanca tamiri ve imalatı yapılan iki iş yerine düzenlenen baskında, 23 ruhsatsız tüfek, 6 tabanca, 42 kurusıkı tabanca ile tabanca parçaları ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sanayi Sitesi’nde iki iş yerine baskın düzenlendi. Baskında, çeşitli markalarda 23 ruhsatsız ve faturasız av tüfeği, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız orijinal toplu tabanca, 4 kurusıkadan bozma el yapımı tabanca, 42 faturasız kurusıkı tabanca, 317 adet mermi, 70 adet tabanca yayı, 140 adet tabanca şarjörü, 8 tabanca sürgüsü ve 3 torna tezgahı ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

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