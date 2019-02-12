Artvin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ARTVİN, () - ARTVİN merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı' öncesi soruları alıp, örgüt üyelerine verdikleri tespit edilenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ankara, Ağrı, Erzurum, Trabzon ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında 2010 yılında yapılan 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı' öncesinde soruları alıp, örgüt mensuplarına verdikleri belirlenenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

'FETÖ/PDY'ye üye olma', 'resmi belgelerde sahtecilik' ve 'kamu kurumları zararına dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 1 şüphelinin arandığı belirtildi.