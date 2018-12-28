Arkadaşlarıyla annesinin temizlik yaptığı evi soydu

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Salı günü Hayrullah Mahallesi'ndeki bir evden bilgisayar ile bıçak çalındığı ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler evde yaptığı incelemede kapı ve pencerelerde zorlama olmadığını ve eve anahtar ile girildiğini belirledi. Eve temizliğe gelen kadında da anahtar olduğunu öğrenen polis, hareketlerinden şüphelendiği kadının oğlu Bilal M.'yi gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden Bilal M., arkadaşları Timuçin N. (18) ve Murat T. (18) ile eve girip bilgisayarla bıçak çaldıklarını söyledi. Bunun üzerine diğer 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan bilgisayar ile bıçak da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal M., Timuçin N. ve Murat T., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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