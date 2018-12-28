3 TUTUKLAMA
Kahramanmaraş'ta, annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını alarak, hırsızlık yapan Bilal M. ile arkadaşları Timuçin N. ve Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Arkadaşlarıyla annesinin temizlik yaptığı evi soydu (2)
3 TUTUKLAMA Kahramanmaraş'ta, annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını alarak, hırsızlık yapan Bilal M. ile arkadaşları Timuçin N. ve Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
3 TUTUKLAMA
YORUM EKLE