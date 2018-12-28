Arkadaşlarıyla annesinin temizlik yaptığı evi soydu (2)

3 TUTUKLAMA Kahramanmaraş'ta, annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını alarak, hırsızlık yapan Bilal M. ile arkadaşları Timuçin N. ve Murat T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.