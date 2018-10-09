Arı sokması sonucu ölen kadın toprağa verildi

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde arı sokmasıyla hayatını kaybeden Nazlı Erdoğan’ın (45) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Elbeyli'nin Yazıbağı Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yaban arısı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Gaziantep'e getirilen Nazlı Erdoğan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Elbeyli'de öğlende kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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